Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России

В воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название «кукурузной». К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом. По расчетам астрономов, полное лунное затмение началось в 19.26 мск, луна полностью погрузилась в земную тень и окрасилась в красный цвет в 20.31 мск, а в 21.53 начала выходить из тени. Затмение можно наблюдать на большей части России.