Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России

Корреспонденты РИА Новости делятся своими наблюдениями начавшегося полного лунного затмения с Дальнего Востока, Урала, Северного Кавказа, из Москвы, Крыма, Сибири, Чечни, а также из Новгородской, Курской и Брянской областей.
В воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название «кукурузной». К прежнему облику Луна вернется только примерно в 22.56 мск и затем ещё несколько часов будет светить полным светом. По расчетам астрономов, полное лунное затмение началось в 19.26 мск, луна полностью погрузилась в земную тень и окрасилась в красный цвет в 20.31 мск, а в 21.53 начала выходить из тени. Затмение можно наблюдать на большей части России.
Как ранее пояснял РИА Новости директор астрономической лаборатории Иркутского госуниверситета (ИГУ), доктор физико-математических наук Сергей Язев, солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, отклоняется и попадает внутрь конуса земной тени, слегка подсвечивая Луну. При этом голубая часть спектра рассеивается в земном воздухе, а вот красный цвет проходит насквозь, хотя и преломляясь. В результате Луна в земной тени выглядит красноватой — иногда почти багровой.