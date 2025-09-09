Синоптики: в ряде регионов во вторник начнется похолодание

Непогода затронет и часть Поволжья. В Ижевске и Казани в дневные часы столбик термометра не поднимется выше +15 °С, в Кирове — +16 °С. В регионах будет прохладно, но без дождей. В центре ожидается теплая погода — +20−23 °С. Эпицентр антициклона окажется над северо-западом — температура установится выше климатической нормы. В Калининграде — +23 °С, в Пскове — +24 °С, в Белгороде — +26 °С.