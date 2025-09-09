Синоптики: в ряде регионов во вторник начнется похолодание

На юге Дальнего Востока циклон продолжит движение на восток — во вторник, 9 сентября, он начнет заливать дождями Сахалин. Несмотря на ненастье, в регионе сохранится тепло. Во Владивостоке температура установится около +24 °С, в Южно-Сахалинске — +24 °С, в Хабаровске — +21 °С.
В Якутске начнутся ночные заморозки. На арктическом побережье ожидается мокрый снег.
Сибирь во вторник окажется в дождях. На Алтае, в Новосибирской и Омской областях температурный режим установится на уровне +20 °С. На юге Красноярского края воздух не прогреется выше +15 °С, в Тюменской области — +13 °С.
В холодной волне окажется Урал. В Екатеринбурге температура составит +13 °С, в Челябинске — +14 °С, в Уфе — +15 °С.
Непогода затронет и часть Поволжья. В Ижевске и Казани в дневные часы столбик термометра не поднимется выше +15 °С, в Кирове — +16 °С. В регионах будет прохладно, но без дождей. В центре ожидается теплая погода — +20−23 °С. Эпицентр антициклона окажется над северо-западом — температура установится выше климатической нормы. В Калининграде — +23 °С, в Пскове — +24 °С, в Белгороде — +26 °С.
На юге России продолжится штормовая погода: дожди, сильный ветер, уровень воды в реках дойдет до критической отметки. Температура в регионе начнет падать. В Сочи сегодня — +26 °С, в Краснодаре — +23 °С, в Ростове-на-Дону — +26 °С.