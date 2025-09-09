Температура в августе в мире побила рекорд доиндустриального уровня

В большей части Западной и Южной Европы лето было более сухим, чем обычно. Местами шли сильные дожди, например, на юге Франции, в Италии и Германии. За пределами Европы от засухи пострадали, в частности, США и Канада, в то время как в регионах Восточной Азии и Южной Америки выпало больше осадков.