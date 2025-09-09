Температура в августе в мире побила рекорд доиндустриального уровня

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMW), двенадцатимесячный отрезок с сентября 2024 года по август 2025 года был на 1,52 градуса теплее, чем в среднем за период с 1850 по 1900 год. Специалисты отмечают, что август принес с собой третью за лето сильную волну жары, сопровождающуюся чрезвычайными лесными пожарами.
В целом, лето 2025 года стало четвертым самым теплым в Европе за всю историю наблюдений. Температура была на 0,90 градуса выше контрольного значения с 1991 по 2020 год. Больше всего пострадали страны Западной и Юго-Восточной Европы и Турция.
В большей части Западной и Южной Европы лето было более сухим, чем обычно. Местами шли сильные дожди, например, на юге Франции, в Италии и Германии. За пределами Европы от засухи пострадали, в частности, США и Канада, в то время как в регионах Восточной Азии и Южной Америки выпало больше осадков.