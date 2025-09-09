В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Уточняется, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 км. При этом эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 62 км к юго-западу от города Майкоп и в 20 км к юго-западу от Апшеронска.
Землетрясение произошло 19:55 по местному времени (совпадает с мск).
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее, 2 сентября, сообщалось, что за сутки на территории Камчатки было зафиксировано 29 афтершоков магнитудой до 5,5. Также в Камчатском крае фиксировалась активность вулкана Камбального.
