Холодный циклон продвигается вглубь южных районов России

В среду, 10 сентября, циклон продолжит набирать обороты. Но в течение дня его центр сместится в сторону Кубани, захватит северную часть Крыма и накроет Кавказ. В регионах за сутки ожидается выпадение 20−30 миллиметров дождевой воды. Синоптики отметили, что таких осадков не встречали уже пять лет.