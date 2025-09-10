Холодный циклон продвигается вглубь южных районов России

В Ставрополе из-за обильных осадков улицы превратились в настоящие реки. Ухудшили ситуацию резкое похолодание и сильный ветер. Воздух в последние дни прогревается только до +18 °С, хотя еще в понедельник, 8 сентября, термометр показывал жаркие +27 °С.
Наибольший ущерб принесла природная стихия Абхазии. В Сухуми перестали работать светофоры на дорогах, вода заполнила подвальные и цокольные этажи построек. На некоторых участках магистрали асфальт полностью смыло течением.
В среду, 10 сентября, циклон продолжит набирать обороты. Но в течение дня его центр сместится в сторону Кубани, захватит северную часть Крыма и накроет Кавказ. В регионах за сутки ожидается выпадение 20−30 миллиметров дождевой воды. Синоптики отметили, что таких осадков не встречали уже пять лет.
Власти предупредили о высокой вероятности паводка из-за резкого поднятия уровня воды в местных реках. В горных районах возможен сход селевого потока.
Улучшение ситуации произойдет в выходные. Холодный циклон сместят теплые воздушные вихри, которые сейчас находятся на севере Русской Равнины. Осадков станет меньше, температурный фон начнет расти.