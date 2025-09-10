Ричмонд
Холодный циклон продвигается вглубь южных районов России

Ненастье захватило юг России в начале недели. С каждым днем атмосферный фронт движется все дальше. Под его влияние попали Крым, Сочи, Абхазия, Кавказ, Краснодарский край.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В Ставрополе из-за обильных осадков улицы превратились в настоящие реки. Ухудшили ситуацию резкое похолодание и сильный ветер. Воздух в последние дни прогревается только до +18 °С, хотя еще в понедельник, 8 сентября, термометр показывал жаркие +27 °С.

Наибольший ущерб принесла природная стихия Абхазии. В Сухуми перестали работать светофоры на дорогах, вода заполнила подвальные и цокольные этажи построек. На некоторых участках магистрали асфальт полностью смыло течением.

В среду, 10 сентября, циклон продолжит набирать обороты. Но в течение дня его центр сместится в сторону Кубани, захватит северную часть Крыма и накроет Кавказ. В регионах за сутки ожидается выпадение 20−30 миллиметров дождевой воды. Синоптики отметили, что таких осадков не встречали уже пять лет.

По прогнозам, в эпицентре дождей окажется Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня и Дагестан.

Власти предупредили о высокой вероятности паводка из-за резкого поднятия уровня воды в местных реках. В горных районах возможен сход селевого потока.

Улучшение ситуации произойдет в выходные. Холодный циклон сместят теплые воздушные вихри, которые сейчас находятся на севере Русской Равнины. Осадков станет меньше, температурный фон начнет расти.