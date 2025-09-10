Ричмонд
В США засняли гигантскую суперъячейку: фото и видео грозового облака

Такое явление удалось запечатлеть фотографу Брэндону Монтгомери в штате Оклахома.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Суперъячейка грозового облака
Источник: Брэндон Монтгомери

С земли объект выглядит пугающе: он похож на огромную живую медузу, которая плывет по небу. Размеры объекта достигают несколько десятков километров.

Суперъячейка привлекает охотников за красивыми природными явлениями. Она способна существовать несколько часов подряд и сохранять все это время невероятную силу. Но нередко такие облака приобретают зловещий зеленоватый оттенок, который является предвестником крупного града.

Кроме того, формирование грозового облака часто сопровождается торнадо. В таком случае угроза от вихря возрастет: он способен разрушить целые строения.

Подобный объект формируется при сочетании двух факторов: высокой неустойчивости атмосферы и сильного ветра. Теплый влажный воздух у поверхности земли встречается с холодным сухим на высоте — происходит закручивание потока. В результате создается грозовая структура с мощными вихрями.