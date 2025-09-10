Солнечная и теплая погода вернется на юг России в выходные дни

Уточняется, что в среду сильные дожди пройдут на Кубани, севере Крыма и на Кавказе, где местами за сутки выпадет свыше 20−30 мм влаги. Столь интенсивные ливни здесь случаются в начале осени не чаще, чем раз в пять лет, и при этом обычно такое количество осадков собирается в сумме за две-три сентябрьские недели. По прогнозам синоптиков, самый значительный объем осадков выпадет в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Дагестана.