Солнечная и теплая погода вернется на юг России в выходные дни

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/ — Похолодание на юге России, сопровождающееся дождями, прекратится в выходные дни, и в южные регионы вновь вернется антициклон, а с ним — солнечное бабье лето. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Во вторник дождливое ненастье охватило значительную часть южной России. Ливни добрались и до страдающего от засухи Крыма.
«Уже завтра появятся первые признаки скорого улучшения погоды. В западной части региона облака будут рассеиваться, грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер, и только на востоке по-прежнему будет пасмурно и сыро. Окончательный перелом в атмосферных процессах произойдет в выходные. Антициклон, установивший солнечное бабье лето в северной половине Русской равнины, начнет дрейфовать в южные широты. Под натиском этого очага ненастный циклон будет вынужден отступить на юг Средней Азии, поэтому над Причерноморьем и Кавказом облака рассеются, и погода наконец-то пойдет на поправку», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в среду сильные дожди пройдут на Кубани, севере Крыма и на Кавказе, где местами за сутки выпадет свыше 20−30 мм влаги. Столь интенсивные ливни здесь случаются в начале осени не чаще, чем раз в пять лет, и при этом обычно такое количество осадков собирается в сумме за две-три сентябрьские недели. По прогнозам синоптиков, самый значительный объем осадков выпадет в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Дагестана.
В выходные дни первым освободится от ненастья Крым, уточнили в центре «Фобос».
О погоде в регионах юга РФ
В Крыму и Севастополе после затяжной засухи в среду прошли дожди. На севере полуострова, в Джанкойском районе, существенные осадки привели к подтоплению около 30 приусадебных участков в двух населенных пунктах. Сейчас на месте работают сотрудники администрации и экстренных служб, для расчистки и монтажа водоотводных каналов и дренажных систем используется инженерная техника.
Из-за обильных осадков и ветра до 22 м в секунду в ряде населенных пунктов Крыма временно ограничено электроснабжение потребителей. О данным Министерства топлива и энергетики республики, отключения электроснабжения коснулись более чем 15 тыс. человек. Наибольшее количество отключений — в Ленинском, Кировском и Белогорском районах, а также в городском округе Ялта. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
Если в среду столбики термометров в Крыму поднялись только до отметки в 22 градуса, что на 2 градуса ниже нормы, то в выходные дни температурный режим вновь вернется в рамки климатической нормы: днем воздух будет прогреваться до 24−25 градусов.
В Краснодарском крае и Адыгее после 30-градусной жары из-за дождей похолодало в дневные часы до 25 градусов. По данным Гидрометцентра России, уровень воды в малых реках и водотоках юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья, Сочи и федеральной территории Сириус могут достичь по итогам осадков в среду отметки «опасное явление».
По прогнозам синоптиков, в Сочи и на федеральной территории Сириус до 11 сентября включительно ожидаются сильные дожди с грозой, градом и штормовым ветром. На участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем, а в горах могут сойти небольшие сели. На текущий момент в центральном Сочи погода стабилизировалась: вышло солнце, осадки прекратились, воздух прогрелся до 22 градусов.
Штормовое предупреждение объявлено также и в Ростовской области. По данным регионального ГУ МЧС, с утра 9 сентября и до вечера 10 сентября на юге области и в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м в секунду. По данным Гидрометцентра России, уровень воды в реке Дон сохраняется ниже неблагоприятно низкой отметки.
О температуре в море
Вода в Черном и Азовском морях, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, продолжает сохранять тепло. В Туапсе и Сочи ее температура достигает 25 градусов, в Новороссийске, Анапе и Геленджике — 23 градусов, в Темрюке — 21 градуса, в Ейске — 20 градусов.