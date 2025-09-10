Уже шестеро погибших. Стихия не щадит туристов, отдыхающих на Бали

Дожди идут с утра 10 сентября и не прекращаются в центре острова. «Местные жители передвигаются на сапах по улицам, ложатся на них на живот и гребут руками, — рассказала Маргарита Ветрова, отправившаяся на остров в отпуск. — По тому, как они ловко это делают, ясно, что такое для них не в новинку». Однако те, кто приехал сюда отдохнуть, перепуганы.
Не знают, куда обращаться, если пропал человек
Минимум шесть человек уже погибли на острове, передает Reuters. По мнению местных гидов, когда дожди прекратятся, цифры погибших окажутся выше. В русскоязычных туристических чатах тоже неспокойно. «Срочно, помогите! Куда обращаться, если пропал человек?», — задают вопросы туристы. «Что делать, если сын, улетевший на Бали, перестал выходить на связь вчера утром?».
Сейчас доступ к международному аэропорту острова около Денпасара ограничен, дороги перекрыты. «Со вчерашнего дня невозможно вызвать такси, не дают в аренду автомобили и байки, агентства по аренде транспорта закрыты, невозможно вызвать такси», — продолжает Маргарита Ветрова. По ее словам, прекращены все экскурсии. Однако погода на побережьях, где сосредоточен пляжный отдых, — лучше, чем в центральной части острова.
Остров невезения
Природные катаклизмы случаются на острове постоянно. В середине августа Бали трясло сильным землетрясением — толчки в шесть баллов перепугали туристов. Какими будут последствия нынешнего шторма, неизвестно. «Местные пугают, что может быть цунами, — говорит Ветрова. — Показывают тишь у берегов и говорят, что перед цунами такая погода — обычное дело». До этого были — опять же внезапные — землетрясения.
Но дело в том, что цунами, да и вообще погоду на Бали, точно никто предсказать не может. Индонезия находится в сейсмически активной зоне «тихоокеанского огненного кольца» — ситуация тут может поменяться в течение пары часов: от полного штиля до шторма, землетрясения, цунами.
Наводнение с нотками философии
«В ночь на 10 сентября на Бали были гроза, молнии и тропический ливень. Вроде все обычно, ничего сверхъественного, но уже утром весь остров затопило… Вода начала разрушать дома, сносить деревья и все, что было на пути». Об этом рассказала aif.ru еще одна туристка из России Галина Вертинская, находящаяся сейчас на острове.
«Вода продолжает стоять, ничего не меняется. Невозможно заказать такси или доставку еды», — разводит руками она. Местные же замечают: «Наводнение на Бали — обычно дело после ливня. Улицы превращаются в бассейны по несколько раз в году».
Огромная проблема — резкий рост популяции комаров после наводнения. Многие из них переносят малярию и опаснейшую лихорадку Денге. «Если сейчас заболел на острове, то “крышка” — попасть к доктору невозможно из-за затопленных дорог, и он не приедет, какой бы дорогущей ни была ваша медицинская страховка», — поясняет Ветрова.
При этом электричество на острове не отключали, а в магазинах продуктов достаточно. Кроме того, рейсы из России на Бали не отменяются и не переносятся: туристы, купившие несдаваемые билеты, летят в эпицентр стихии.