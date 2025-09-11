Синоптики предупредили о снеге в одном из регионов России

На Дальнем Востоке в четверг, 11 сентября, интенсивные дожди ожидаются у Байкала и на Камчатке. Остальные районы проведут день в сухости и тепле. В южной части температура дойдет до +20 °С. Но уже завтра туда придут циклоны — прольются дожди. В Тикси сегодня — +5 °С, в Бодайбо — +15 °С, в Чите — +16 °С, в Благовещенске и Хабаровске — +21 °С, в Южно-Сахалинске — +22 °С, во Владивостоке — +23 °С.