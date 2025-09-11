Синоптики предупредили о снеге в одном из регионов России

На Дальнем Востоке в четверг, 11 сентября, интенсивные дожди ожидаются у Байкала и на Камчатке. Остальные районы проведут день в сухости и тепле. В южной части температура дойдет до +20 °С. Но уже завтра туда придут циклоны — прольются дожди. В Тикси сегодня — +5 °С, в Бодайбо — +15 °С, в Чите — +16 °С, в Благовещенске и Хабаровске — +21 °С, в Южно-Сахалинске — +22 °С, во Владивостоке — +23 °С.
В Сибирь придет арктический циклон и освободит путь для северных ветров. В Норильске днем — +6 °С, в Салехарде — +12 °С, в Тюмени — +11 °С, в Омске — +14 °С, в Иркутске — +16 °С. В северных районах Сибири возможен снег.
В четверг Уралу достанется солидная порция холодного воздуха. В Оренбурге сегодня сохранится теплая погода — до +18 °С. В остальных районах воздух не прогреется выше +10 °С, пройдут дожди. Но уже завтра ситуация начнет налаживаться под воздействием антициклона.
На европейской территории России установится ровный температурный фон. В Мурманске — +20 °С, в Пскове — +23 °С, в Калининграде — +18 °С, в Курске — +21 °С, в Астрахани и Ялте — +24 °С. Дожди пройдут по окраинам антициклона: осадки ожидаются в Калининграде и городах Средней Волги.
В Санкт-Петербурге в четверг установится солнечная погода, до +24 °С. В Москве — небольшая облачность, +21 °С.