Опрос: собирают ли россияне грибы

Осень — лучшая пора для тихой охоты. В лесах к этому периоду вырастают лисички, подосиновики, подберезовики, сыроежки и, конечно, цари грибного мира — боровики. На их поиски отправляются поодиночке и целыми группами.
Чтобы сбор грибов оставил только приятные воспоминания, важно соблюдать меры предосторожности: практически у каждого вида имеются ложные братья. Редакция Погода Mail спросила у специалистов, в чем опасность употребления таких продуктов в пищу.
Последствия отравления грибами могут быть очень тяжелыми, вплоть до смерти.
Эксперт добавила, что важно не просто отличать ложные виды, а быть уверенным в экологически чистой местности их произрастания. Грибы впитывают из почвы все вредные вещества, поэтому вблизи производственных объектов и загрязненных стоков их сбор не рекомендован.
«Последствия после употребления ложных грибов могут наступить через разные промежутки времени. После ложных опят — через 15 минут, после ложной поганки — через несколько часов», — добавила врач.