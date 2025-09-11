Ричмонд
На Бали объявили режим ЧП

ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. Власти Бали объявили чрезвычайное положение на неделю из-за потов, сообщило российское посольство в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Обращаем внимание, что в целях оперативной ликвидации последствий сильных ливневых дождей 9—10 сентября национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю», — говорится в публикации.

В некоторых районах острова уровень воды поднялся до 1,5 метра. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены.

Ситуация находится под контролем властей, туристические районы Бали потоп не затронул, инфраструктура работает без перебоев. Продолжается работа по расчистке заторов и обеспечению проходимости ключевых маршрутов.

По последним данным, погибли 14 человек. Больше всего пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные здания.