Специалист Тишков спрогнозировал «настоящее» бабье лето

Главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков спрогнозировал «настоящее» бабье лето.

Источник: Freepik

«Возможно, оно будет поздним и продлится до середины октября», — заявил он в беседе с aif.ru.

По его словам, в настоящее время преобладает антициклонический тип атмосферной циркуляции. На смену периодам с постоянными дождями и слякотью, которые приносят циклоны, приходят периоды, когда преобладает относительно сухая и солнечная погода.

«Она устанавливается благодаря антициклонам, как сейчас. Думаю, это не последний тёплый антициклон перед тем, как окончательно похолодает», — добавил Тишков.

В свою очередь, ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с URA.RU рассказал, что до 17 сентября в столичном регионе осадков не предвидится.

«В отдельные дни возможна переменная облачность, но солнце останется главным на небе. Атмосферное давление в субботу, 13 сентября, достигнет 765 мм рт. ст. — это рекордное значение для второй половины сентября с середины прошлого века», — сообщил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин выразил мнение, что сентябрьская погода может быть коварна.