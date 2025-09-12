Засуха вытесняет жителей Азербайджана из страны

Основной причиной массового переселения станет нехватка воды в регионах. Об этом доложил научный сотрудник Института географии Ровшан Керимов во время проведения международной конференции Baku Water Week.
Азербайджан входит в число стран с самыми засушливыми климатическими условиями. Уже сейчас в нескольких городах люди начали покидать родные края. Наибольший отток населения зафиксирован в Губинском районе.
Специалист объяснил, что дефицит водных ресурсов влияет в первую очередь на сельское хозяйство, которое является основным источником дохода в горных районах. Однако из-за нехватки воды с каждым годом ситуация ухудшается — люди начинают искать способы прокормить семью и уезжают из этих регионов.
Азербайджан в настоящее время стоит на 18-ом месте по риску засухи. Ранее президент страны Ильхам Алиев сообщил, что власти начали разработку проекта по опреснению морской воды. Если в ближайшее время меры не будут приняты, то к 2040 году над Азербайджаном нависнет глобальная угроза.