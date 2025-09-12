Засуха вытесняет жителей Азербайджана из страны

Азербайджан в настоящее время стоит на 18-ом месте по риску засухи. Ранее президент страны Ильхам Алиев сообщил, что власти начали разработку проекта по опреснению морской воды. Если в ближайшее время меры не будут приняты, то к 2040 году над Азербайджаном нависнет глобальная угроза.