Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области — до минус 4 градусов. 13—14 сентября в Костромской, Ярославской областях — до минус 2, в Курганской — до минус 3, в Иркутской — до минус 5», — сказала Макарова.