Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области — до минус 4 градусов.
По ее словам,
Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, до минус 5 градусов — в Омской области и на юге Тюменской.
«Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали», — добавила синоптик.