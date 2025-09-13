Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 60% 762 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА Новости

«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области — до минус 4 градусов. 13—14 сентября в Костромской, Ярославской областях — до минус 2, в Курганской — до минус 3, в Иркутской — до минус 5», — сказала Макарова.

По ее словам, 13—15 сентября заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях, в Приволжском федеральном округе температура ночью опустится до минус 2 — минус 4 градусов.

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, до минус 5 градусов — в Омской области и на юге Тюменской.

«Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали», — добавила синоптик.