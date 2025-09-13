Ричмонд
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,5 балла.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.