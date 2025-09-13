МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки

Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой «не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу». Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа — до 120 сантиметров.