МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки

«По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой «не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу». Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа — до 120 сантиметров.
«Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо», — порекомендовали гражданам в МЧС. «Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!» — предупредили в ведомстве.
Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется «уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега». Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки — подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США — о магнитуде 7,5.