В России выпал первый снег

В Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае зафиксированы первые снегопады. Больше всего осадков выпало в горных районах Тувы, где жители уже начали готовиться к зиме и менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.