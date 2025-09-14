Земля попала под действие корональной дыры на Солнце

В ближайшее время скорость солнечного ветра вырастет, а после это по ряду показателей «можно будет сделать первые выводы, есть ли жизнь внутри дыры и насколько вообще там можно комфортно существовать». Земля будет находиться внутри потока не менее 4−5 суток.