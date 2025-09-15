Сильнейшая за три месяца магнитная буря началась на Земле

Ранее, 12 сентября, в РАН предупреждали о сильной магнитной буре с 14 по 16 сентября на Земле. Ученые также отметили, что в сентябре геомагнитная активность выше, чем обычно, — за первые 10 дней месяца произошли три магнитные бури, в то время как в августе была зафиксирована только одна. 14 сентября ИКИ РАН сообщил о попадании Земли под действие корональной дыры на Солнце.