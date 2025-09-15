Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Сильнейшая за три месяца магнитная буря началась на Земле

Сильнейшая за три месяца магнитная буря началась на Земле из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом 15 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: NASA

«Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1—2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад», — указали на сайте лаборатории.

По данным РАН, предварительно, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4−6 суток, как и ожидалось ранее.

Ранее, 12 сентября, в РАН предупреждали о сильной магнитной буре с 14 по 16 сентября на Земле. Ученые также отметили, что в сентябре геомагнитная активность выше, чем обычно, — за первые 10 дней месяца произошли три магнитные бури, в то время как в августе была зафиксирована только одна. 14 сентября ИКИ РАН сообщил о попадании Земли под действие корональной дыры на Солнце.