Сильнейшая за три месяца магнитная буря началась на Земле

«Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило
По данным РАН, предварительно, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4−6 суток, как и ожидалось ранее.
Ранее, 12 сентября, в РАН предупреждали о сильной магнитной буре с 14 по 16 сентября на Земле. Ученые также отметили, что в сентябре геомагнитная активность выше, чем обычно, — за первые 10 дней месяца произошли три магнитные бури, в то время как в августе была зафиксирована только одна. 14 сентября ИКИ РАН сообщил о попадании Земли под действие корональной дыры на Солнце.