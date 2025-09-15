Геомагнитный шторм превзошел по мощности прогноз ученых

Главной причиной возмущений магнитного поля Земли стало усиление скорости солнечного ветра от корональной дыры. В зону ее активности планета попала еще вчера. Пиковое значение индекса Кр зафиксировали между 03:00 и 06:00 по московскому времени. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Подобное развитие событий ученые прогнозировали в конце прошлой недели. Однако они отметили, что расчеты указывали на бурю меньшей силы. Согласно предварительным сведениям, ожидалось явление класса G1.
Для корональных дыр характерны нестабильные всплески, которые обычно длятся по несколько часов. Между явлениями устанавливается спокойное состояние геомагнитного поля планеты.
Буря, которая накрыла Землю в настоящий момент, пройдет через шесть-девять часов. Индекс Kp по состоянию на 12:00 по московскому времени достигал пяти единиц.