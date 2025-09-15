Геомагнитный шторм превзошел по мощности прогноз ученых

Главной причиной возмущений магнитного поля Земли стало усиление скорости солнечного ветра от корональной дыры. В зону ее активности планета попала еще вчера. Пиковое значение индекса Кр зафиксировали между 03:00 и 06:00 по московскому времени. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.