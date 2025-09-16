Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России

«С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием “осень”, — сказал Вильфанд.
По его словам, во вторник и среду в центре европейской России еще будет плюс 21−23 градуса днем, также до конца недели не прогнозируется сильных осадков.
«С 18 сентября будет уже облачность и 16−18 градусов. В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16−17 градусов, в субботу, воскресенье — такие же температуры, местами небольшой дождь», — добавил синоптик.
Он отметил, что при этом из-за облачности повысятся ночные температуры — если в ночь на вторник в Москве будет плюс 8−10 градусов, то на выходных — 10−12.