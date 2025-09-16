Когда бабье лето в 2025 году: прогноз для Центральной России

«Если исходить из исторических начал бабьего лета, в это время в полях заканчивались основные сельскохозяйственные работы. Когда все созревало, проходили уборочные, у женщин оставалось свободное время на себя. А у нас Успение 28 августа (считалось, что на этом празднике заканчивается полноценное лето и после него начинали готовиться к зиме — прим. “Ленты.ру”). То есть период с конца августа и весь сентябрь можно относить к бабьему лету. А вот что касается состояния атмосферы, здесь уже вступают в действие циклоны и антициклоны. Когда у нас антициклон, то погода солнечная, ясная, и это настоящее бабье лето», — рассказал «Ленте.ру» синоптик и метеоролог Александр Ильин.