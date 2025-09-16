Когда бабье лето в 2025 году: прогноз для Центральной России

Что такое бабье лето
Выражение «бабье лето» — народное, а не метеорологическое. Так называют время, которое наступает осенью: после похолодания возвращается летняя погода, становится тепло, солнечно и сухо.
Когда было бабье лето у наших предков
На Руси бабье лето понимали иначе. Это был календарный период, а не время с хорошей погодой. Термин зафиксирован в нескольких толковых словарях, где даты указаны еще по старому стилю.
- В Толковом словаре Даля сказано, что бабье лето начиналось в Семенов день 1 сентября, 14 сентября по новому стилю, и длилось до Аспосова дня 8 сентября, 21 сентября, или до Воздвижения 14 сентября, 27 сентября. В качестве первого дня бабьего лета Семенов день выбрали не просто так: он посвящен Семену Летопроводцу — святому, который провожал лето.
- В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указан четкий период с 1 по 10 сентября, или
14—23 сентября.
В современном понимании у бабьего лета нет конкретной даты или температуры, по которой его определяют. Обычно это время приходится на середину или конец сентября, а также на начало октября.
«Если исходить из исторических начал бабьего лета, в это время в полях заканчивались основные сельскохозяйственные работы. Когда все созревало, проходили уборочные, у женщин оставалось свободное время на себя. А у нас Успение 28 августа (считалось, что на этом празднике заканчивается полноценное лето и после него начинали готовиться к зиме — прим. “Ленты.ру”). То есть период с конца августа и весь сентябрь можно относить к бабьему лету. А вот что касается состояния атмосферы, здесь уже вступают в действие циклоны и антициклоны. Когда у нас антициклон, то погода солнечная, ясная, и это настоящее бабье лето», — рассказал «Ленте.ру» синоптик и метеоролог Александр Ильин.
Синоптики объясняют бабье лето в средней полосе России так: над Атлантическим океаном накопилось летнее тепло, и к концу сезона усилился азорский антициклон — воздушная масса с высоким давлением, которая формируется в районе Азорских островов. Этот антициклон существует постоянно, но именно с лета начинает сильнее всего влиять на погоду. Ядра циклона с высоким давлением перемещаются вглубь нашего континента, проходят по странам Европы и добираются до России немного остывшими. Чем позднее они доходят до нас, тем прохладнее бабье лето — его вообще может не случиться. Так, в октябре теплу, которое принес антициклон, противостоят другие процессы в атмосфере.
Когда бабье лето в 2025 году
Хотя в Центральной России значительного похолодания в сентябре не было, синоптики говорят, что бабье лето — солнечное, без дождей, с южным ветром — наступило с 13 сентября. Продлится этот период до
Москва и Московская область
Для жителей Москвы и Московской области бабье лето продлится минимум до среды, 17 сентября, отмечает ведущий синоптик центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По оценкам эксперта, благодаря влиянию устойчивого антициклона в первой половине недели, с 15 по 17 сентября, сохранится солнечная и сухая погода с температурой +17… +22 °C, осадков не прогнозируется.
«Перелом погоды ожидается в четверг, 18 сентября: с приходом дождей столбики термометров опустятся до +14… +16 °C», — рассказал Александр Ильин.
На неделе с 15 по 21 сентября в Москве и Подмосковье в будни будет держаться комфортная температура — от +15 °C до +20 °C днем и от +7 °C до +13 °C ночью, в выходные днем будет от +11 °C до +16 °C, по ночам — до +13 °C. Со среды 17 сентября ожидаются дожди, преимущественно в западных районах Московской области, а с четверга 18 сентября — уже в столице.
«По-настоящему осенняя погода нагрянет в выходные 20 и 21 сентября. В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди: на метр московских улиц выпадет 22 литра осадков, или около ⅓ всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью +10… +13 градусов °C, днем — до +16 °C», — отмечает метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
Другие регионы
В других регионах Центральной России, например во Владимирской, Калужской и Нижегородской областях, бабье лето продержится дольше — до четверга-пятницы, 18 и 19 сентября. Температура днем в среднем будет держаться на уровне +20 °C, ночью — +10 °C. Осадки, по данным Гидрометцентра, ожидаются только к выходным.
История названия в России
Есть несколько версий о том, почему осеннее потепление после ненастья называется бабьим летом. По одной из них, наши предки обратили внимание на тонкую паутину, которая появлялась в лесах и полях, когда осень была сухой. Паутина напоминала седые пряди в длинных волосах женщины.
По другой версии, в это время у крестьян заканчивались общие полевые работы, и женщины могли заняться своими делами, то есть работать по дому, например обрабатывать лен и ткать из него полотна, делать заготовки из свежего урожая. Для них лето как бы выделило дополнительное время, в которое они могут поработать в тепле.
Самая неправдоподобная версия связана со звездным скоплением Плеяды. Якобы в древности его называли Бабой, но увидеть звезды можно было только во второй половине сентября.
По-другому бабье лето в русском языке называли Марфиным летом. Кандидат филологических наук Николай Бирюков рассказывал, что выражение связано с преданием о многодетной матери Марфе, которая не успела собрать урожай перед холодами и помолилась о том, чтобы вновь пришла хорошая погода — ее просьбы были услышаны.
Названия бабьего лета в других странах
- Индейское лето (Indian Summer) в США, Великобритании и Канаде. Есть несколько версий происхождения названия. По одной из них, европейские поселенцы впервые столкнулись с этим явлением в Северной Америке. По другой — в это время коренные американцы собирали урожай. Кроме того, в английском языке существовало несколько индейских выражений, которые обозначали нечто фальшивое и ложное: Indian Giver — тот, кто дарит подарок, чтобы получить что-то взамен, или затем требует вернуть подаренное; Indian Sign — сглаз и знак, которые приносят несчастье. По этой логике индейское лето обманчивое и быстро закончится.
- Лето святого Мартина в Италии, Испании и Португалии. День этого святого отмечают 11 ноября. Считалось, что перед праздником погода становилась лучше.
- Лето Святого Дени во Франции.
- Лето бастурмы в Турции. Традиционное вяленое мясо заготавливали как раз в это время.
- Лето старой девы (Altweibersommer) в Германии.
- Маленькое лето в Ирландии.
- Паутинное лето в Чехии.
- Цыганское лето в Болгарии.
- Послелетье в Нидерландах.
- Осенняя прозрачность (Акибаре) в Японии.
Приметы
В старые времена приметы связывали с периодом
- Плохая погода обещает сухую осень, а хорошая — дождливую.
- По воздуху летает много паутины — зимой жди морозы, но небо будет чистым.
- Дикие гуси садятся на землю, а скворцы не спешат улетать — осень будет долгой, но без осадков.