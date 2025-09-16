Синоптики сообщили, когда начнется похолодание в Европейской России

Напомним, что в Ростове-на-Дону действует пятый уровень пожарной опасности, предупреждение продлится до четверга. Согласно прогнозам, в регионе в ближайшие дни осадков не ожидается. Температура сохранится на уровне +24−25 °С. К концу недели в регион придут дожди и грозы — похолодает до +19−21 °С.