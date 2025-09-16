Синоптики сообщили, когда начнется похолодание в Европейской России

Перестройка метеорежима на европейской территории страны уже началась. На большей части Русской равнины в первые дни недели установилась теплая и солнечная погода. Во вторник, 16 сентября, ситуация останется неизменной. В средних и южных широтах задержится антициклонический вихрь: бабье лето сохранится, но постепенно пойдет на убыль.
Дожди придут на север и северо-запад Европейской России. В течение дня ожидаются осадки до 10 миллиметров. Из-за высокой облачности температурный режим понизится: воздух прогреется до нормы сентября — +15−20 °С.
Остальные города Европейской России сегодня останутся в теплой зоне. В средних широтах термометр покажет от +20 до +25 °С. На юге потеплеет до +23−28 °С.
Напомним, что в Ростове-на-Дону действует пятый уровень пожарной опасности, предупреждение продлится до четверга. Согласно прогнозам, в регионе в ближайшие дни осадков не ожидается. Температура сохранится на уровне +24−25 °С. К концу недели в регион придут дожди и грозы — похолодает до +19−21 °С.
В Северной столице установится пасмурная погода. 16 и 17 сентября максимальный уровень прогрева воздуха составит +17 °С. К четвергу интенсивность дождей возрастет — температура понизится еще на несколько градусов.
В Центральной России до середины недели сохранится бабье лето. Термометр покажет +21−23 °С. В среду погода начнет портиться, в четверг пойдут дожди, к пятнице воздух остынет до +16 °С.