До последней капли крови. Крым атаковали экзотические заразные комары

В последние годы Крым все чаще оказывается в центре внимания не только любителей теплого моря и живописных пейзажей, но и специалистов, отвечающих за санитарную безопасность региона. Изменения климата и рост туристического потока приводят к появлению на полуострове новых биологических видов, которые ранее здесь не встречались. Одной из таких неожиданностей стало обнаружение в южной части Крыма опасных экзотических комаров, способных переносить серьезные инфекции. Что за насекомые и какие риски они могут представлять для местных жителей и гостей полуострова, читайте в нашем материале.
Могут переносить лихорадки Денге и Зика
Южный Крым становится все более привлекательным местом не только для туристов, но и для весьма неожиданных гостей. На днях специалисты обнаружили здесь новые виды комаров — Aedes albopictus и Aedes aegypti. Эти насекомые способны переносить экзотические и опасные для человека инфекции, такие как лихорадки Денге и Зика.
Как рассказал в эфире «Радио Крым» директор противочумной станции Роспотребнадзора в РК Сергей Тихонов, подобные комары раньше встречались на Черноморском побережье Краснодарского края ближе к Абхазии. Но теперь благодаря климатическим переменам они добрались и до крымских курортов.
Почему это может быть проблемой? Дело в том, что комары рода Aedes прекрасно чувствуют себя рядом с человеком: селятся в городах, размножаются в самых неожиданных местах и, по сути, устраивают «вечеринки» прямо под окнами домов. А потепление климата только расширяет их ареал — теперь южное побережье Крыма входит в зону риска.
Активны в сумерках и на рассвете
Комары видов Aedes albopictus и Aedes aegypti относятся к семейству настоящих комаров. Согласно государственным санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, жизненный цикл этих насекомых включает четыре стадии: яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое — имаго.
Чтобы отложить яйца, самки комаров нуждаются в белке, который получают, питаясь кровью людей и животных. Наибольшую активность эти комары проявляют в сумерках и на рассвете, но в пасмурную погоду и в тени могут кусать даже днем.
В методических рекомендациях также отмечают, что в условиях Черноморского побережья взрослые комары этих видов живут около месяца и успевают отложить яйца три-четыре раза. В одной кладке обычно бывает 80−120 яиц. Зиму они переживают в стадии яиц, которые способны переносить холод и засуху.
Личинки и куколки развиваются в самых разных скоплениях воды — от природных водоемом, луж после дождя, дупел деревьев и трещин в скалах до искусственных резервуаров у домов: ведер, старых шин, бутылок и даже аквариумов. Причем они без проблем растут даже в грязной воде.
Развитие комаров — от яйца до взрослого — зависит от температуры. Например, при температуре воздуха +27… +30 °C весь цикл занимает около 10 дней. Если температура опускается ниже +20 °C, развитие останавливается. Яйца Aedes albopictus способны выдержать и холод, и засуху, поэтому этот вид может распространяться севернее, чем Aedes aegypti.
За сезон — с апреля по октябрь — может смениться несколько поколений этих комаров. Aedes albopictus способны улететь от мест размножения на сотни метров, иногда до двух километров, в то время как Aedes aegypti предпочитает держаться ближе к дому. Самое большое количество этих комаров наблюдается в конце лета и начале осени.
Стоит ли бояться
Как объяснил «АиФ-Крым» зоолог Владимир Гладун, причин для беспокойства у крымчан нет. «Дело в том, что сами по себе эти комары опасности не представляют — для возникновения инфекций необходимы возбудители, которых в Крыму нет. Такие комары уже давно обитают в Краснодарском крае, с 2012 года, и никаких серьезных проблем не возникало, — рассказал эксперт. — В Крыму вообще обитает около 25 видов кровососущих комаров, и теоретически любой из них может быть переносчиком заболеваний. Но, повторюсь, чтобы заразиться, необходим сам возбудитель болезни, а его на территории полуострова не выявлено. Поэтому волноваться не стоит».