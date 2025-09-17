Осень атакует. Климатолог Тишков сказал, когда придет настоящее бабье лето

На территории Европейской части России начался сезонный переход к осенней погоде. Обширный антициклон пока еще блокирует путь атмосферным фронтам вглубь континента, продлевая теплую солнечную погоду. В то же время на севере и северо-западе ожидаются осадки. В некоторых районах они будут сильными и принесут более десяти миллилитров влаги за сутки.
Кто-то считает, что завершающийся период сентябрьского потепления был тем самым бабьим летом, которое каждый год приходит в начале осени и которое мы с нетерпением ждем. Но специалисты уверены, что мы наблюдали продление климатического лета на сентябрь. А то, которое принято называть бабьим, еще впереди.
В пятницу похолодание станет выходить на пик
— Циклоны сейчас атакуют Русскую равнину и с севера, и с юга, — сообщает центр погоды «Фобос». — На Кубани атмосфера уже начала заряжаться энергией неустойчивости. Накануне по этой причине у берегов Туапсе и Лермонтово раскручивались водяные смерчи.
Другой циклон, более мощный, пробивается в европейскую часть нашей страны из Скандинавии. Однако вглубь России ненастье не пропускает антициклон. Накануне дождевые тучи циклона накрыли только север и крайний северо-запад Русской равнины, сегодня они продолжат наступление вплоть до линии Нарьян-Мар — Одесса.
Со среды температура начнет постепенно снижаться. В пятницу похолодание станет выходить на пик, но в Центральной России все равно будет тепло: днем — +17… +22 °C. В Москве существенные осадки маловероятны, термометры покажут +19…+21 °C, что почти на пять градусов выше нормы.
Синоптики предупреждают, что с 24 сентября осень вступит в свои права, принеся с собой ощутимое похолодание с севера. Как раз в это время в Центральной России наступит золотая осень. Этот период продлится до середины октября. Среднесуточная температура опустится ниже +10 °C, и в листьях деревьев прекратится выработка хлорофилла. Зеленый пигмент разрушится, уступив место другим краскам. Так появятся знаменитые осенние золото и багрянец.
«Страна у нас огромная…»
Но что дальше? Будет ли в этом году настоящее бабье лето — то, которое, согласно определению, случается в конце сентября или начале октября?
— Прошедшие теплые дни сентября — это первая достаточно длительная волна тепла, плавно перешедшая из лета в осень, — рассказал aif.ru главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. — Ее трудно назвать бабьим летом, так как она даже отдаленно не напоминала возврат тепла на фоне осенних холодов. Да и красок осени было маловато. Не было того, что описывал Александр Сергеевич Пушкин: «В багрец и в золото одетые леса…».
В Санкт-Петербурге только первые дни октября порадуют солнцем. Назвать их бабьим летом трудно. Потом начнутся традиционные осенние дождливые дни с дневными температурами не выше +5… +10 °C и ночными всего +1… +3 °C, то есть с угрозой заморозков.
На Черноморском побережье Кавказа традиционно конец сентября и октябрь будут солнечными и сравнительно теплыми: бархатный сезон на то и бархатный. При дневной температуре +20… +25 °C ночью будет +15… +18 °C.
Про Сибирь говорить трудно: там в отдельных регионах бабье лето стоит именно сейчас, а октябрь, к сожалению, уже в первой декаде будет с отрицательными ночными температурами. Во второй половине месяца в Сибири вполне возможны первые снегопады.
Страна у нас огромная — от Атлантического океана до Тихого, от Арктики до Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Восемь природных зон и в каждой свои климатические сезоны и погодные аномалии. Но надежда на настоящее бабье лето сохраняется, особенно у москвичей, ведь парки и бульвары в столице все еще зеленые.