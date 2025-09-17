Осень атакует. Климатолог Тишков сказал, когда придет настоящее бабье лето

Страна у нас огромная — от Атлантического океана до Тихого, от Арктики до Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Восемь природных зон и в каждой свои климатические сезоны и погодные аномалии. Но надежда на настоящее бабье лето сохраняется, особенно у москвичей, ведь парки и бульвары в столице все еще зеленые.