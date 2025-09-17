Ричмонд
Осень атакует. Климатолог Тишков сказал, когда придет настоящее бабье лето

Во второй половине октября в Сибири вполне возможны первые снегопады.

Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

На территории Европейской части России начался сезонный переход к осенней погоде. Обширный антициклон пока еще блокирует путь атмосферным фронтам вглубь континента, продлевая теплую солнечную погоду. В то же время на севере и северо-западе ожидаются осадки. В некоторых районах они будут сильными и принесут более десяти миллилитров влаги за сутки.

Кто-то считает, что завершающийся период сентябрьского потепления был тем самым бабьим летом, которое каждый год приходит в начале осени и которое мы с нетерпением ждем. Но специалисты уверены, что мы наблюдали продление климатического лета на сентябрь. А то, которое принято называть бабьим, еще впереди.

В пятницу похолодание станет выходить на пик

— Циклоны сейчас атакуют Русскую равнину и с севера, и с юга, — сообщает центр погоды «Фобос». — На Кубани атмосфера уже начала заряжаться энергией неустойчивости. Накануне по этой причине у берегов Туапсе и Лермонтово раскручивались водяные смерчи.

Другой циклон, более мощный, пробивается в европейскую часть нашей страны из Скандинавии. Однако вглубь России ненастье не пропускает антициклон. Накануне дождевые тучи циклона накрыли только север и крайний северо-запад Русской равнины, сегодня они продолжат наступление вплоть до линии Нарьян-Мар — Одесса.

Со среды температура начнет постепенно снижаться. В пятницу похолодание станет выходить на пик, но в Центральной России все равно будет тепло: днем — +17… +22 °C. В Москве существенные осадки маловероятны, термометры покажут +19…+21 °C, что почти на пять градусов выше нормы.

В пятницу-субботу из-за слабых дождей теплая аномалия сократится до +17… +19 °C.

Синоптики предупреждают, что с 24 сентября осень вступит в свои права, принеся с собой ощутимое похолодание с севера. Как раз в это время в Центральной России наступит золотая осень. Этот период продлится до середины октября. Среднесуточная температура опустится ниже +10 °C, и в листьях деревьев прекратится выработка хлорофилла. Зеленый пигмент разрушится, уступив место другим краскам. Так появятся знаменитые осенние золото и багрянец.

«Страна у нас огромная…»

Но что дальше? Будет ли в этом году настоящее бабье лето — то, которое, согласно определению, случается в конце сентября или начале октября?

— Прошедшие теплые дни сентября — это первая достаточно длительная волна тепла, плавно перешедшая из лета в осень, — рассказал aif.ru главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. — Ее трудно назвать бабьим летом, так как она даже отдаленно не напоминала возврат тепла на фоне осенних холодов. Да и красок осени было маловато. Не было того, что описывал Александр Сергеевич Пушкин: «В багрец и в золото одетые леса…».

По всем приметам и прогнозам метеорологов, ясные солнечные и относительно теплые — до +15 °C — дни после череды дождливых дней ждут нас в первой половине октября. Такая погода будет в Москве и средней полосе европейской части России.

В Санкт-Петербурге только первые дни октября порадуют солнцем. Назвать их бабьим летом трудно. Потом начнутся традиционные осенние дождливые дни с дневными температурами не выше +5… +10 °C и ночными всего +1… +3 °C, то есть с угрозой заморозков.

На Черноморском побережье Кавказа традиционно конец сентября и октябрь будут солнечными и сравнительно теплыми: бархатный сезон на то и бархатный. При дневной температуре +20… +25 °C ночью будет +15… +18 °C.

Про Сибирь говорить трудно: там в отдельных регионах бабье лето стоит именно сейчас, а октябрь, к сожалению, уже в первой декаде будет с отрицательными ночными температурами. Во второй половине месяца в Сибири вполне возможны первые снегопады.

Страна у нас огромная — от Атлантического океана до Тихого, от Арктики до Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Восемь природных зон и в каждой свои климатические сезоны и погодные аномалии. Но надежда на настоящее бабье лето сохраняется, особенно у москвичей, ведь парки и бульвары в столице все еще зеленые.

