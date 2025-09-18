Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу в Якутии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

«Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше