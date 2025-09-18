Вильфанд: первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — сказал он.
По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.
Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.Читать дальше