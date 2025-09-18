На юге России объявили штормовое предупреждение

В четверг, 18 сентября, на юге Приморского края продолжится бархатный сезон: днем температура установится выше +20 °С, выглянет солнце. Во Владивостоке сегодня — +20 °С, в Южно-Сахалинске — +18 °С, в Хабаровске — +17 °С, в Благовещенске — +16 °С. В Тикси воздух прогреется только до +4 °С, а в Верхоянске — до +6 °С.