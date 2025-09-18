На юге России объявили штормовое предупреждение

В четверг, 18 сентября, на юге Приморского края продолжится бархатный сезон: днем температура установится выше +20 °С, выглянет солнце. Во Владивостоке сегодня — +20 °С, в Южно-Сахалинске — +18 °С, в Хабаровске — +17 °С, в Благовещенске — +16 °С. В Тикси воздух прогреется только до +4 °С, а в Верхоянске — до +6 °С.
В Сибири тоже установится контраст: в Норильске появятся первые сугробы, а в южных районах температура достигнет 20-градусной отметки. В Екатеринбурге — +18 °С, в Омске — +19 °С, в Горно-Алтайске — +21 °С.
На берегах Волги в четверг удержатся тепло и солнце, но с запада начнут наступать холодные атмосферные фронты. Сегодня из-за них дожди пройдут в Пскове, Калининграде и Петрозаводске. В Саратове сохранится малооблачная погода, +23 °С, в Пензе — +21 °С, в Казани — +21 °С, в Кирове — +20 °С.
На юге продолжит действовать штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди, град, сильный ветер, существует вероятность образования смерчей. В Севастополе похолодает до +19 °С, в Сочи — до +24 °С, в Краснодаре — до +23 °С, в Луганске — до +20 °С.
В Северной столице 18 сентября установится +16 °С, пройдут небольшие дожди. В Москве теплее — +18 °С, вечером возможны осадки.