Крым и Кавказ попали под удар ливней: видео

В четверг, 18 сентября, атмосферный фронт принесет прохладу и дожди в Причерноморье. В эпицентре вначале окажется Крым, после циклон проследует на Кавказ.
В Сети стали появляться видео непогоды. В Севастополе порывы ветра ломают деревья. По улицам текут настоящие реки. Движение транспортных средств затруднено — многим автомобилистам пришлось изменить запланированный маршрут.
Согласно прогнозам, в Крыму сегодня выпадет 20−30 миллиметров осадков. Такое количество влаги обычно собирается в регионе за три недели сентября. Власти объявили оранжевый уровень опасности. В течение дня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 20−25 метров в секунду.
Похожая ситуация сложится на Кавказе. В горных районах интенсивность дождей будет еще выше. Осадки способны спровоцировать сход селевых масс и паводки.
В Сочи ввели штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей в прибрежных районах. В Сириусе порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. На реках возможны резкое поднятие уровня воды и подтопления.
Ранее синоптики предупредили об ухудшении метеоситуации в Краснодарском крае. В Туапсе сегодня ожидается объем выпавших осадков около двух ведер воды на квадратный метр.
Погода начнет налаживаться в выходные. В регион придет очаг высокого давления, который вытеснит холодный фронт. Температура вновь вернется в норму сентября. Местами столбик термометра поднимется к 30-градусной отметке.