Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Крым и Кавказ попали под удар ливней: видео

С утра небо на юге страны затянули плотные облака. Пик ненастья ожидается к полудню.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 100% 758 мм рт. ст. +18°

В четверг, 18 сентября, атмосферный фронт принесет прохладу и дожди в Причерноморье. В эпицентре вначале окажется Крым, после циклон проследует на Кавказ.

В Сети стали появляться видео непогоды. В Севастополе порывы ветра ломают деревья. По улицам текут настоящие реки. Движение транспортных средств затруднено — многим автомобилистам пришлось изменить запланированный маршрут.

Согласно прогнозам, в Крыму сегодня выпадет 20−30 миллиметров осадков. Такое количество влаги обычно собирается в регионе за три недели сентября. Власти объявили оранжевый уровень опасности. В течение дня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 20−25 метров в секунду.

Похожая ситуация сложится на Кавказе. В горных районах интенсивность дождей будет еще выше. Осадки способны спровоцировать сход селевых масс и паводки.

В Сочи ввели штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей в прибрежных районах. В Сириусе порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. На реках возможны резкое поднятие уровня воды и подтопления.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении метеоситуации в Краснодарском крае. В Туапсе сегодня ожидается объем выпавших осадков около двух ведер воды на квадратный метр.

Погода начнет налаживаться в выходные. В регион придет очаг высокого давления, который вытеснит холодный фронт. Температура вновь вернется в норму сентября. Местами столбик термометра поднимется к 30-градусной отметке.