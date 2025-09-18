Крым и Кавказ попали под удар ливней: видео

Согласно прогнозам, в Крыму сегодня выпадет 20−30 миллиметров осадков. Такое количество влаги обычно собирается в регионе за три недели сентября. Власти объявили оранжевый уровень опасности. В течение дня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 20−25 метров в секунду.