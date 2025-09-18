Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у Петропавловска-Камчатского

В 128 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,8, его зафиксировала Геологическая служба США. Очаг был на глубине 10 км. Американские метеорологи предупредили об угрозе цунами.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о приведении всех служб в режим повышенной готовности и уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7,2. «Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова», — заявил он.
По словам Солодова, на текущий момент информации о повреждениях не поступало. Спасатели приступили к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов.
Ранее, 13 сентября, на Камчатке зафиксировали 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощутили местные жители.
Один из афтершоков достиг магнитуды 7,4 и вызвал толчки силой до 6 баллов в населенных пунктах. Несмотря на объявленную угрозу цунами, подхода опасных волн к побережью не зафиксировали. Угрозу цунами позже отменили.
В ночь на 30 июля в 161 км от побережья Камчатки на глубине 32 км произошло землетрясение. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года.