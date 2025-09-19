В Крыму более 20 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

«В связи с прохождением штормового ветра на территории Республики Крым сотрудники ГУП РК “Крымэнерго” работают в режиме повышенной готовности! Проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено ухудшением погодных условий, в связи с чем время восстановления электроснабжения может увеличиваться!» — написано в Telegram-канале компании.
По данным агентства ТАСС, без света осталось более 20 тыс. человек.
Отключение света коснулось жителей населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского районов, а также двух поселков в составе Ялты.
Ранее, 1 сентября, было зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Отмечается, что специалисты провели восстановительные работы на объектах.