В Крыму более 20 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

«В связи с прохождением штормового ветра на территории Республики Крым сотрудники ГУП РК “Крымэнерго” работают в режиме повышенной готовности! Проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено ухудшением погодных условий, в связи с чем время восстановления электроснабжения может увеличиваться!» — написано в Telegram-канале компании.