В Крыму более 20 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

В Республике Крым люди остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 74% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

«В связи с прохождением штормового ветра на территории Республики Крым сотрудники ГУП РК “Крымэнерго” работают в режиме повышенной готовности! Проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено ухудшением погодных условий, в связи с чем время восстановления электроснабжения может увеличиваться!» — написано в Telegram-канале компании.

По данным агентства ТАСС, без света осталось более 20 тыс. человек.

Отключение света коснулось жителей населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского районов, а также двух поселков в составе Ялты.

Ранее, 1 сентября, было зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Отмечается, что специалисты провели восстановительные работы на объектах.