Более 30 сильных землетрясений зарегистрировано за утро на Камчатке

19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 мск 18 сентября) на восточном побережье Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. После него до 11 утра зарегистрировано около 30 сейсмособытий магнитудой от 4,0 до 6,0.

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр первого землетрясения находился на суше в 93 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 123 км.

По данным сейсмологов, в разных районах Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктах региона подземные толчки ощущались силой до 7 баллов. Здания трясло, в домах качалась мебель, падали мелкие предметы. Спасатели провели обследование соцобъектов и жилых домов. Жертв и серьезных разрушений нет.

Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. В районе Налычево подошла волна высотой около 30 см.