Более 30 сильных землетрясений зарегистрировано за утро на Камчатке

19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 мск 18 сентября) на восточном побережье Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. После него до 11 утра зарегистрировано около 30 сейсмособытий магнитудой от 4,0 до 6,0.