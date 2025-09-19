Более 30 сильных землетрясений зарегистрировано за утро на Камчатке

По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр первого землетрясения находился на суше в 93 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 123 км.
По данным сейсмологов, в разных районах Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктах региона подземные толчки ощущались силой до 7 баллов. Здания трясло, в домах качалась мебель, падали мелкие предметы. Спасатели провели обследование соцобъектов и жилых домов. Жертв и серьезных разрушений нет.
Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. В районе Налычево подошла волна высотой около 30 см.