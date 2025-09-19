Ричмонд
В камчатском МЧС уточнили магнитуду утреннего землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения, произошедшего ранним утром у побережья Камчатки, по уточненным данным, составила 7,8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Уточнение. Магнитуда утреннего сильнейшего афтершока составляет 7,8», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, составила 7,2, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). По информации ГУ МЧС по региону, подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа — до 6 баллов, Усть-Камчатского округа — до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений после землетрясения не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.