В Новосибирске введен режим «черного неба» из-за загрязнения атмосферы

Согласно прогнозу, атмосферные условия способствуют накоплению в воздухе вредных примесей, так как при отсутствии ветра возникает приземная инверсия — температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы. В результате загрязняющие вещества плохо рассеиваются и накапливаются в приземном слое.