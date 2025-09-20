В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

«От диспетчерской службы ПАО “Россети Северный Кавказ” — “Дагэнерго” поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения в 73 населенных пунктах в 10 муниципалитетах (Ахтынский, Сергокалинский, Цунтинский, Дахадаевский, Кулинский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Ботлихский, Кизлярский районы и город Махачкала)… Задействованы 60 бригад: 60 единиц техники и 180 человек. Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.
В связи с проливными дождями по всей территории республики, с утра субботы в «Дагэнерго» введен особый режим работы, который предполагает полную мобилизацию сил и средств, рассказали в пресс-службе компании.
Сообщается, что в Махачкале из-за затопления территории подстанции 110 кВ «Приморская» для обеспечения безопасности оборудования и персонала принято решение ее временно обесточить. Из-за этого без электроснабжения остается часть жителей города. После стабилизации обстановки подстанция будет введена в работу, отметили в компании.
В «Дагэнерго» сообщают, что с масштабными перебоями в подаче электроэнергии столкнулся и город Избербаш — ливни привели к подтоплениям, которые нарушили работу энергообъектов. Отмечается, что бригады аварийно-восстановительных служб работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.