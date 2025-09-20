В Дагестане более 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

Сообщается, что в Махачкале из-за затопления территории подстанции 110 кВ «Приморская» для обеспечения безопасности оборудования и персонала принято решение ее временно обесточить. Из-за этого без электроснабжения остается часть жителей города. После стабилизации обстановки подстанция будет введена в работу, отметили в компании.