Россияне провожают последние выходные астрономического лета

Астрономическое лето наступило в России 21 июня, в день летнего солнцестояния. Этот период характерен длинными световыми днями и высоким полуденным солнцем, а также возможностью наблюдать серебристые облака. Так, 21 июня длина светового дня на широте Москвы составляла максимальные в году 17 часов 33 минуты. В грядущий понедельник, 22 сентября, продолжительность дня и ночи в сутках сравняется, после чего темная их часть станет преобладающей и будет постепенно расти.