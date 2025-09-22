Купаться на морских пляжах скоро станет небезопасно, считает океанолог

Купаться на курортных пляжах становится менее комфортно и безопасно по всему миру из-за изменения климата и ухудшения экологической ситуации, люди будут чаще выбирать отдых в бассейне с видом на море, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
Океанолог отметил, что альтернативой закрытым пляжам для туристов могут стать бассейны в отелях с видом на море. «Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан», — сказал Сапожников.
Он добавил, что такой вид отдыха лучше, чем плавать у моря с риском «быть облизанным» щупальцами ядовитой медузы.