Купаться на морских пляжах скоро станет небезопасно, считает океанолог

Океанолог отметил, что альтернативой закрытым пляжам для туристов могут стать бассейны в отелях с видом на море. «Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан», — сказал Сапожников.