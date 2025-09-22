В понедельник в России наступит астрономическая осень

Подобное явление сложится на всей территории Северного полушария. В Южном, наоборот, ожидается астрономическая весна — день начнет удлиняться.
Во время осеннего равноденствия восход солнечного диска происходит ровно на востоке. Затем за 12 часов он перемещается по небосводу и заходит точно на западе.
Принято считать, что день и ночь в этот период имеют одинаковую продолжительность. Но ученые объясняют, что это не совсем так. На самом деле светлое время суток длится немного больше 12 часов. Причиной этому — рефракция, то есть преломление ультрафиолетовых лучей около горизонта.
Уже во вторник, 23 сентября, произойдет легкое смещение. Появляться Солнце будет чуть южнее востока, а опускаться за линию горизонта — южнее западного направления. Для столичного региона отклонение в течение сентября составит 11 градусов. Всего за три ближайших месяца день потеряет пять часов. К 21 декабря светлое время суток продлится всего около семи часов.