В понедельник в России наступит астрономическая осень

Принято считать, что день и ночь в этот период имеют одинаковую продолжительность. Но ученые объясняют, что это не совсем так. На самом деле светлое время суток длится немного больше 12 часов. Причиной этому — рефракция, то есть преломление ультрафиолетовых лучей около горизонта.