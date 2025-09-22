В октябре придет то, чего не было с 1887 года: к чему готовиться, сказали синоптики

Метеорологи полагают, что в целом ряде регионов России может повториться ситуация, которая в последний раз была зафиксирована более века назад — в далеком 1887 году, сообщает ИА DEITA.RU.
В Москве в первые две декады октября ожидается рекордно сухая и прохладная погода. Среднесуточные температуры будут колебаться от +5 до +10 °C. При этом дождей практически не предвидится. Ветер останется слабым, что позволит сохранить стабильный характер погоды.
В Санкт-Петербурге предвидится схожая ситуация: температура будет держаться в пределах +6… +9 °C, а беспрерывное отсутствие дождей может привести к повышенной сухости воздуха. В Новосибирске также ожидается температурный режим от +6 °C до +11 °C без дождей.
На Урале, в Свердловской области, октябрь начнется с умеренного тепла — около +8… +12 °C днем. Однако с каждым днем воздух станет прохладнее, но при этом почти не выпадет осадков. Подобная сухость осеннего месяца для региона является нехарактерной и может сказаться на сельском хозяйстве.
В Приморском крае погода также будет необычайно сухой. Температура в первой декаде октября составит +12… +16 °C, во второй — немного упадет до +7… +11 °C. Осадков практически не предвидится, что для этого региона с его влажным морским климатом — крайне редкая ситуация.
По данным портала «Прогноз погоды», в Краснодарском крае с его типично мягким климатом тоже ожидается резкое снижение количества осадков. Термометры покажут +14… +20 °C, но без привычных осенних дождей.