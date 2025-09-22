В октябре придет то, чего не было с 1887 года: к чему готовиться, сказали синоптики

На Урале, в Свердловской области, октябрь начнется с умеренного тепла — около +8… +12 °C днем. Однако с каждым днем воздух станет прохладнее, но при этом почти не выпадет осадков. Подобная сухость осеннего месяца для региона является нехарактерной и может сказаться на сельском хозяйстве.