В ПФО ожидаются жара и похолодание с дождями на этой неделе

Жара до +32 °C в начале недели, а затем резкое похолодание с дождями прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе. В Пермском крае возможен мокрый снег. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.
«На этой неделе саратовцы почувствуют все аспекты погоды — от жарких дней до холодных и дождливых. В начале рабочей недели Саратовская область будет располагаться на северной периферии антициклона, поэтому с понедельника до среды осадков не ожидается. Начиная с ночи четверга и до ночи субботы регион будет находиться под влиянием циклона: пройдут атмосферные фронты, которые принесут дожди различной интенсивности», — рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.
По ее словам, на этой неделе жителей также ждут температурные качели. Во вторник и среду среднесуточная температура будет выше климатической нормы на пять-восемь градусов: днем прогнозируется от +26 °C до +32 °C, в ночные часы — от +9 °C до +14 °C. В четверг днем похолодает до +8−12 °C на левобережье и до +15−21 °C на правобережье. Ночные температуры в пятницу будут колебаться от +2 °C до +7 °C, а дневные — от +7 °C до +12 °C.
В соседней Самарской области начало недели также будет по-летнему теплым и без осадков: во вторник днем воздух прогреется до +29 °C, в среду — до +26 °C. Резко похолодает с четверга, когда столбики термометров днем опустятся до +13 °C. В пятницу температура понизится до +8 °C, ожидается дождь. В Чувашии, где сейчас до +26 °C, в середине недели похолодает до +16 °C.
Теплая погода без осадков сохранится до четверга и в Оренбургской области. Во вторник днем в регионе ожидается до +29 °C, в среду — до +30 °C, а в четверг — до +27 °C. При этом в четверг местами в северо-западных районах пройдет кратковременный дождь. С пятницы в регионе ожидается классическая осень — с дождями и похолоданием.
В ближайшие дни до +28 °C ожидается в Татарстане. А в соседней Кировской области, где во вторник воздух прогреется до +19 °C, к четвергу похолодает до +8−10 °C. При этом пройдут дожди, утром возможны заморозки. Летнее тепло ожидается во вторник и в среду в Башкирии, где воздух прогреется до +27 °C. В пятницу в республике возможны интенсивные осадки: зона с дождями будет проходить от Башкирии на Свердловскую область через юго-восток Пермского края.
Заморозки и снег
Погода в Пермском крае также будет разнообразной: во вторник на юге региона ожидаются почти летнее тепло до +24 °C и грозы, а в конце недели на востоке может выпасть снег. Как отмечают специалисты, волны тепла и холода скомпенсируют друг друга. В итоге средняя температура воздуха в Прикамье на неделе будет на один градус выше нормы. Количество осадков при этом пока ожидается меньше нормы на северо-западе и больше нормы на юго-востоке края.
Заметное похолодание в Пермском крае произойдет в четверг, когда ночные температуры опустятся до нуля градусов, а дневные не превысят +10 °C. В субботу в регионе в течение суток ожидается +1−6 °C, а на востоке края вероятен переход дождя в мокрый снег. В воскресенье потепления не произойдет: температура воздуха останется в тех же пределах.
Пожарная опасность
Высокая пожарная опасность сохраняется в лесах ПФО, в том числе в Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областях. Как отметили саратовские синоптики, дожди, которые пройдут в середине недели, понизят уровень пожарной опасности в Саратовской области. К тому же низкий температурный фон будет препятствовать ее нарастанию.