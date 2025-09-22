В ПФО ожидаются жара и похолодание с дождями на этой неделе

Погода в Пермском крае также будет разнообразной: во вторник на юге региона ожидаются почти летнее тепло до +24 °C и грозы, а в конце недели на востоке может выпасть снег. Как отмечают специалисты, волны тепла и холода скомпенсируют друг друга. В итоге средняя температура воздуха в Прикамье на неделе будет на один градус выше нормы. Количество осадков при этом пока ожидается меньше нормы на северо-западе и больше нормы на юго-востоке края.