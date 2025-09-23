Астрономы предлагают уничтожить или отклонить астероид 2024 YR4 от Луны

Сейчас есть относительно точная оценка его диаметра — около 60 метров плюс-минус 10%. Но оценка его массы зависит от его плотности, которую сложно вычислить с такого расстояния. Масса астероида может варьироваться от 51 миллиона до более чем 711 миллионов килограммов, и количество энергии, необходимое для перемещения любого из этих грузов на очень точное расстояние, будет сильно различаться. Если миссия по отклонению астероида основана на неверном расчете массы, то потенциально она может случайно изменить траекторию астероида, что усугубит проблему, в том числе может привести к его падению на Землю.