Астрономы предлагают уничтожить или отклонить астероид 2024 YR4 от Луны

Астероид 2024 YR4 наделал много шума в прошлом году, когда его обнаружили и изначально рассчитали, что вероятность его столкновения с Землей составляет три процента. С тех пор модели были усовершенствованы, и, хотя вероятность столкновения с нашей планетой снизилась, вероятность столкновения с Луной в декабре 2032 года составляет четыре процента.
По мере приближения этого события ученые будут лучше понимать его вероятность, но они уже думают над тем, что нужно будет сделать, чтобы астероид вообще не столкнулся с нашим единственным естественным спутником. В новой статье, опубликованной на arXiv, сервере препринтов NASA и других исследователей, подробно описываются потенциальные миссии и сроки их реализации, которые позволят избежать столкновения астероида приличных размеров с Луной.
Почему нас это волнует
Астероид такого размера может создать огромное поле обломков, из-за которого количество микрометеоритов, попадающих на Землю, увеличилось бы в 1000 раз по сравнению с обычным фоновым показателем в течение нескольких дней.
Хотя это стало бы одним из лучших метеоритных шоу за последние несколько сотен лет, оно также представляло бы опасность для спутников на околоземной орбите и даже для астронавтов на МКС и других космических станциях — при условии, что они все еще будут там в 2032 году.
У нас есть два варианта
Есть только два варианта предотвратить исход, когда 2024 YR4 действительно столкнется с Луной. Один вариант — отклонить его. Другой — уничтожить.
Предпочтительнее было бы отклонить его, просто слегка изменив его орбитальную траекторию, чтобы он пролетел мимо Земли и Луны. Чем раньше это сделают, тем меньше будет толчок. Однако, чтобы точно отклонить 2024 YR4, нужно знать, сколько он весит.
Сейчас есть относительно точная оценка его диаметра — около 60 метров плюс-минус 10%. Но оценка его массы зависит от его плотности, которую сложно вычислить с такого расстояния. Масса астероида может варьироваться от 51 миллиона до более чем 711 миллионов килограммов, и количество энергии, необходимое для перемещения любого из этих грузов на очень точное расстояние, будет сильно различаться. Если миссия по отклонению астероида основана на неверном расчете массы, то потенциально она может случайно изменить траекторию астероида, что усугубит проблему, в том числе может привести к его падению на Землю.
Инженеры могли бы разработать разведывательную миссию, чтобы попытаться точнее оценить массу астероида. Лучше всего будет сделать это в 2028 году. Но разработка и запуск специально созданной миссии в такие сжатые сроки никогда раньше не проводились. Конечно, можно было бы перепрофилировать существующие миссии, которые уже находятся в космосе или разрабатываются. Но этим миссиям пришлось бы отказаться от первоначальных целей.
Учитывая неопределенность в отношении возможности отклонения астероида, в статье отмечается, что другой вариан более осуществим. Разрушение астероида может происходить одним из двух способов. Первый — кинетический, то есть столкновение с чем-то большим и тяжелым, что может расколоть астероид на более мелкие фрагменты размером 10 метров. Но столкновение с астероидом с целью его уничтожения — это уже другой уровень сложности, хотя мы, безусловно, могли бы спроектировать и построить такой аппарат к запуску, который состоится где-то между апрелем 2030 и апрелем 2032 года.
Другой вариант уничтожения — взрыв его ядерной бомбой, как в фильме «Армагеддон». Брюсу Уиллису не придется жертвовать собой: взрыв можно было бы устроить над поверхностью астероида. Согласно расчетам, ядерной бомбы мощностью в мегатонну будет достаточно, чтобы нарушить астероид, независимо от его размера. Человечество никогда раньше не проводило ядерные взрывы в космосе с целью отклонения астероида от курса, но физика говорит о том, что это возможно.
То, действительно ли 2024 YR4 столкнется с Луной, мы узнаем только в 2028 году.