14 человек погибли и 124 пропали без вести на Тайване после тайфуна «Рагаса»

Обсерватория Гонконга сообщила, что супертайфун имеет скорость в центре около 195 км/ч. Он будет двигаться с запада на северо-запад со скоростью около 22 км/ч через северную часть Южно-Китайского моря и приблизится к побережью провинции Гуандун. В провинции было эвакуировано уже более 1 млн человек. В среду утром уровень воды в прибрежных районах азиатского финансового центра поднимется примерно на два метра, а максимальный уровень может достичь четырех—пяти метров выше уровня моря. Примерно то же наблюдалось во время тайфуна «Хато» в 2017 году и тайфуна «Мангхут» в 2018 году, убытки от которых превысили $154 млн и $4,6 млрд соответственно.