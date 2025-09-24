Синоптики сообщили, какие регионы России захватит арктический циклон в среду

До юга России холодный циклон доберется к концу рабочей недели. В Краснодарском крае сегодня и завтра сохранится солнечная и тепла погода — +26−29 °С. Это на несколько градусов выше климатической нормы. В пятницу, 26 сентября, в регионе начнутся осадки, температура понизится до +18−20 °С. Подобное значение окажется ниже нормы на четыре градуса.