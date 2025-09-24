Синоптики сообщили, какие регионы России захватит арктический циклон в среду

Синоптики предупредили о высоких темпах смещения холодного фронта. В течение суток он сдвинет теплый воздух почти на 650 километров.
Помимо этого, ожидается расширение его влияния. В среду ненастье охватит верховья Дона. Осадков ожидается немного, но температурный фон упадет на несколько градусов. Исключением станет восточная часть Приморья: там выпадет около 10 миллиметров влаги. На Урале местами прогнозируют снег.
До юга России холодный циклон доберется к концу рабочей недели. В Краснодарском крае сегодня и завтра сохранится солнечная и тепла погода — +26−29 °С. Это на несколько градусов выше климатической нормы. В пятницу, 26 сентября, в регионе начнутся осадки, температура понизится до +18−20 °С. Подобное значение окажется ниже нормы на четыре градуса.
Русский Север в среду окажется в эпицентре арктического вторжения. В Архангельске воздух не нагреется выше +9 °С, пройдут обильные дожди. Интенсивность осадков уменьшится только к выходным — температурный фон улучшится.
Непогода в Центральной России сохранится до конца недели. Температура установится на уровне +10−13 °С, осадки начнут уменьшаться. В столице дожди ожидаются в четверг и субботу.