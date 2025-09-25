Вильфанд: снегом покрыло около 20% территории России

«На 15−20% территории страны уже лег снежный покров. Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18−20 сантиметров, на Таймыре — 11−16 сантиметров», — сказал он.
Вильфанд уточнил, поскольку потепления в этих регионах не ожидается, количество снега не уменьшится до начала октября. «Повышения температуры там мы не ждем — наоборот, будет заметное понижение. В дальнейшем показатель будет на четыре-шесть градусов ниже нормы. Поэтому снег таять уже не будет, хотя еще сентябрь не закончился», — подчеркнул метеоролог.