Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: снегом покрыло около 20% территории России

Снежный покров на текущий момент наблюдается уже на 15−20% территории России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +22°
Снег на траве
Источник: Freepik

«На 15−20% территории страны уже лег снежный покров. Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18−20 сантиметров, на Таймыре — 11−16 сантиметров», — сказал он.

Вильфанд уточнил, поскольку потепления в этих регионах не ожидается, количество снега не уменьшится до начала октября. «Повышения температуры там мы не ждем — наоборот, будет заметное понижение. В дальнейшем показатель будет на четыре-шесть градусов ниже нормы. Поэтому снег таять уже не будет, хотя еще сентябрь не закончился», — подчеркнул метеоролог.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше