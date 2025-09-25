Вильфанд: снегом покрыло около 20% территории России

Вильфанд уточнил, поскольку потепления в этих регионах не ожидается, количество снега не уменьшится до начала октября. «Повышения температуры там мы не ждем — наоборот, будет заметное понижение. В дальнейшем показатель будет на четыре-шесть градусов ниже нормы. Поэтому снег таять уже не будет, хотя еще сентябрь не закончился», — подчеркнул метеоролог.