Вильфанд: очень теплая погода наступит в трех округах РФ

«На юге Сибири и Дальнего Востока температура на пять-восемь градусов выше нормы прогнозируется до конца недели. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области дневная температура будет выше +20 °C. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области — везде температура составит +20 °C. Это очень высокие температуры», — сказал он.