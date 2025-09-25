Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: очень теплая погода наступит в трех округах РФ

Температура, превышающая климатические характеристики, прогнозируется в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Пейзаж с полем и водоемом
Источник: РИА "Новости"

«На юге Сибири и Дальнего Востока температура на пять-восемь градусов выше нормы прогнозируется до конца недели. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области дневная температура будет выше +20 °C. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области — везде температура составит +20 °C. Это очень высокие температуры», — сказал он.

Также повсеместно до 28 сентября температуры от +20 °C до +28 °C будут отмечаться во всех вышеперечисленных регионах.

25—26 сентября температура на 10 градусов выше нормы также прогнозируется на Урале. В Челябинской области значения составят +22−29 °C, в Курганской — +23−28 °C, в Тюменской — +23−24 °C.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше