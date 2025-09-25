Синоптики сообщили о возвращении бабьего лета в Россию

В четверг, 25 сентября, холодные воздушные потоки проникнут вглубь страны и дойдут до низовий Волги и Дона. Прохлада накроет также побережье Азовского моря. В этих регионах температурный фон упадет, но вероятность осадков останется низкой.
В пятницу, 26 сентября, ожидается пик арктического вторжения. Похолодает даже на юге страны. Там прогнозируют +15−20 °С. Синоптики отметили, что подобные значения в регионе обычно наблюдают в октябре.
В эпицентре холодов окажется северо-восток страны: воздух не прогреется выше +2−7 °С. Средние широты и северо-запад ожидает более благоприятная ситуация: температура установится около +9−14 °С.
К выходным за тепло на Русской равнине начнет бороться антициклон. Но пройти вглубь страны не сможет и останется в западных и северо-западных районах. В них ожидается второе бабье лето.
В Северной столице температура повысится до +14−16 °С. Такая погода продержится до начала следующей недели. Дождей не ожидается, выглянет солнце.
В Центральной России к выходным установится высокая облачность, прогнозируют кратковременные дожди. Осадкии не дадут сильно прогреть воздух: в Москве термометр в среднем покажет +10−12 °С, местами — до +14 °С.