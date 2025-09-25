Россиян призвали смириться с обмелением одной из крупнейших рек

Однако это естественный процесс, и похожая ситуация уже наблюдалась в 1930-х, 1970-х годах и после 1995 года, подчеркнул Фролов. «Такова природа, да и все прибрежные страны не останавливают разработку ресурсов Каспийского моря, так как это вопрос продовольствия. Никто перестраивать дамбы на Волге не думает. Если такая мысль придет кому-то в голову, то этого человека надо изолировать от общества в удобном каком-то помещении», — пояснил ученый.