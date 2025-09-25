Какая погода будет в октябре 2025 года в Москве и регионах России

Однако вслед за потеплением, уже в первой декаде октября, возможен обвал полярного холода. Ночью столбики термометров могут опускаться до заморозков — 0… −3 °C, а днем — едва достигать +7… +10 °C. Несмотря на это, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключает еще одного периода бабьего лета с температурой до +15 °C уже в середине месяца.