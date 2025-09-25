Ричмонд
Какая погода будет в октябре 2025 года в Москве и регионах России

Синоптики прогнозируют бабье лето, полярный холод и аномальную сухость.

Источник: Unsplash
Источник: Unsplash

Октябрь — самый противоречивый месяц осени, когда желтая листва может соседствовать со снегом, а легкие куртки — сменяться зимними пуховиками. Какая погода ожидается в октябре в Москве и регионах России, читайте в справке aif.ru.

Центральная Россия

Для жителей Москвы и Центрального региона октябрь начнется с бабьего лета. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, обширный скандинавский антициклон принесет в конце сентября — начале октября солнечную и сухую погоду. Ночные температуры составят +3… +8 °C, а днем воздух прогреется до +13… +18 °C.

Однако вслед за потеплением, уже в первой декаде октября, возможен обвал полярного холода. Ночью столбики термометров могут опускаться до заморозков — 0… −3 °C, а днем — едва достигать +7… +10 °C. Несмотря на это, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключает еще одного периода бабьего лета с температурой до +15 °C уже в середине месяца.

В октябре будет минимальное количество дождей. Возможен снег, но лишь как временное явление. Устойчивого снежного покрова не ожидается.

Урал и Сибирь

Жителей Урала и Сибири ждет более суровая погода. По прогнозам, зима придет сюда раньше обычного. Уже в первые дни октября дневная температура на Урале едва ли превысит +4… +6 °C, а ночи будут по-настоящему холодными.

В Сибири столбики термометров покажут схожие значения. Регион ждут перепады давления, усиление ветра и мокрый снег, что может привести к гололедице. Периоды относительного потепления будут кратковременными.

Юг России

На юге страны октябрь будет характеризоваться резкими контрастами. Столкновение теплых и холодных воздушных масс приведет к дождям, грозам и порывистому ветру. Местами возможен даже град. Засушливые дни с температурой до +24 °C будут сменяться ночными заморозками.

Дальний Восток

Главным сюрпризом станет погода в Приморье. Вместо привычной пасмурной и дождливой осени регион ждет аномально теплый и сухой октябрь. Дневные температуры могут достигать +15… +20 °C, что значительно выше нормы. Синоптики связывают это с частыми вторжениями воздушных масс из южных широт.

Северо-Запад

В Санкт-Петербурге и на северо-западе страны октябрь ожидается близким к средним многолетним значениям, но с ощущением прохлады из-за частых и сильных ветров. Температура будет колебаться в диапазоне +8… +10 °C, а к концу месяца вероятны первые заморозки.

