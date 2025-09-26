В пятницу в нескольких регионах России ожидаются заморозки

Южная Сибирь порадует жителей солнцем и теплом: там продолжится бабье лето. В Новосибирске сегодня прогнозируют +26 °С, в Омске — +23 °С, в Барнауле — +26 °С, в Иркутске — +22 °С. В северных районах установится холодная погода: в Хатанге — −3 °С, в Норильске — −1 °С, в Салехарде — +4 °С, в Тюмени — +12 °С.