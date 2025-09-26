В пятницу в нескольких регионах России ожидаются заморозки

В пятницу, 26 сентября, северную часть Якутии продолжит покрывать снегом — сугробы с каждым днем будут расти. В Тикси ожидается +1 °С, в Верхоянске — +5 °С, в Якутске — +11 °С, в Бодайбо — +12 °С.
На юге Дальнего Востока сложится противоположная ситуация: температура в регионе поднимется до +20 °С. В Чите — +21 °С, в Благовещенске — +23 °С, в Хабаровске — +19 °С, в Южно-Сахалинске — +21 °С, во Владивостоке — +22 °С.
Южная Сибирь порадует жителей солнцем и теплом: там продолжится бабье лето. В Новосибирске сегодня прогнозируют +26 °С, в Омске — +23 °С, в Барнауле — +26 °С, в Иркутске — +22 °С. В северных районах установится холодная погода: в Хатанге — −3 °С, в Норильске — −1 °С, в Салехарде — +4 °С, в Тюмени — +12 °С.
На Урал придет пасмурная осень. В Оренбурге температура поднимется только до +13 °С, в Уфе — до +12 °С, в Челябинске — до +13 °С, в Екатеринбурге — до +11 °С.
На юг доберется арктический холод. В Крыму обойдется без осадков, на Кубани, в Ставрополе, во Владикавказе пройдут дожди. В Сочи сегодня ожидается +22 °С, в Краснодаре — +18 °С, в Луганске — +16 °С.
В центр России дожди дойдут только к субботе. В пятницу в Орле — +14 °С, в Курске — +13 °С, в Калининграде — +15 °С, в Пскове — +15 °С, в Саратове — +14 °С.