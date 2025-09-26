Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей

«Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел 24 сентября (в среду) совсем рядом с планетой, пройдя в 11.30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тысяч километров (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)», — говорится в Telegram-канале лаборатории.