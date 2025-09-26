Синоптики раскрыли, чего ждать от российской погоды в выходные

В западных районах Европейской России установится повышенное барометрическое давление. Дождей не ожидается, в утренние и ночные часы возможны туман и ухудшение видимости на дорогах. В остальных районах Европейской России возможны кратковременные осадки. На северо-востоке ожидается мокрый снег.
Приволжье холодная погода накроет уже в субботу, 27 сентября. Там ожидаются заморозки до −5 °С. В Херсонской области — до −2 °С, в Луганске — до −5 °С, в Ростове — до −4 °С.
Северный Кавказ накроют ливни и грозы, местами пройдет град, ветер усилится до 25 метров в секунду. В Краснодаре порывы разгонятся до 22 метров в секунду, в Крыму — до 25 метров в секунду.
Север Урала и Сибири ждут холодные выходные: термометр опустится ниже нормы сентября на три-восемь градусов. На Ямале в воскресенье ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Подобная ситуация сложится на Таймыре. На побережье Арктики скорость ветра дойдет до 22 метров в секунду.
Ненастный циклон в выходные пройдет через юг Уральского хребта и сдвинется на восток. Южные районы Урала и Сибири попадут под власть дождей и гроз, не исключено выпадение мокрого снега.
Неблагоприятная метеоситуация сложится на Дальнем Востоке. На всей территории региона пройдут дожди. В Сахалинской области ветер разгонится до 17−22 метров в секунду. На побережье Охотского моря прогнозируют усиление порывов до 30 метров в секунду, пройдет метель, образуется гололед.