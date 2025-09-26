Синоптики раскрыли, чего ждать от российской погоды в выходные

Север Урала и Сибири ждут холодные выходные: термометр опустится ниже нормы сентября на три-восемь градусов. На Ямале в воскресенье ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Подобная ситуация сложится на Таймыре. На побережье Арктики скорость ветра дойдет до 22 метров в секунду.